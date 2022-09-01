Politika

Kerkük Sağlık Müdürlüğü’nden Kürtçe karıştı karar

16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Kerkük'teki resmi kurumlarda Kürtçe giderek daha fazla siliniyor.
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KERKÜK (K24)

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Departmanı, bundan böyle işyerleri için sağlık raporlarının sadece Arapça olarak hazırlanmasını istedi.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Departmanı imzalı belgede iş yerleri için verilen sağlık izni evraklarının sadece Arapça olması istendi.

16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Kerkük'teki resmi kurumlarda Kürtçe giderek daha fazla siliniyor.

Bölgedeki Araplaştırma faaliyetleri nedeniyle birçok Kürt kurum yöneticisi görevden alınırken, yerlerine Irak’ın orta ve güney bölgelerinden Arap yöneticiler atandı.

Irak anayasasına göre Kürtçe, Arapça ile birlikte devletin resmi dili olup, Irak’taki resmi logo ve yazılarda bulunması gerekiyor.

 

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