Politika

Ev sahibi, Demokrat Parti liderini evinden çıkardı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İstanbul'da oturduğu evin sahibi, “Afganistan'dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi.
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türkiye Demokrat Parti Gültekin Uysal kira

HABER MERKEZİ

Sözcü’nün haberine göre DP lideri Gültekin Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi, “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi.

DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.

Uysal, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz” diye konuştu.

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