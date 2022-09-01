Politika

HDP'li Gergerlioğlu: PKK'nin mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor

HDP’li Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nin mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor" dedi.
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Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu
türkiye Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP PKK

HABER MERKEZİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugünün 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu anımsatarak, insanlığın yılda bir kez gelen bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Dünyada toplumlar ve bireyler arasında sorunlar, savaşlar olabileceğini dile getiren Gergerlioğlu, insanlığın amacının her zaman barışa ulaşmak olduğunu ifade etti.

İnsanların dünya savaşlarından, bölgesel çatışmalardan çok çektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Savaş kaybettirir, barış kazandırır. Biz Türkiye'de dini ve etnik ayrımlardan dolayı da sorunların olduğunu, çatışmalar çıktığını biliyoruz. Sorunların olduğu bir yerde barış yoktur ve mutlaka bunlara çözüm bulunması gerekir. 1 Eylül Barış Günü'nde Kürt meselesinden kaynaklı çatışmaların bir an evvel bitmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı çatışma içinde bulunan örgütlerin mutlak suretle silahını bırakması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nin mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor. Çatışmanın, ölümün, kanın hiç kimseye bir faydası yok. Artık çözümün bulunması gereken bir zaman dilimindeyiz" ifadelerini kullandı.

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