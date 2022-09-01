Sadr Hareketi'nden Hazali'ye: Grubunu ve milislerini sustur!

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi, Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali’ye milislerinden elini çekmesi çağrısında bulundu.

Twitter’da ‘liderin Bakanı’ sıfatını kullanan ve Sadr Hareketi adına açıklamalar yapan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali’ye çağrıda bulunarak, “İnsanların kanını akıtmaktan kaçının” dedi.

Açıklamada, Basra’da çatışmalara karşı uyarıda bulunuldu.

Hazali’nin uyarıldığı açıklamada, “Gruplarınızı susturmazsanız onlar gibi kabul edilirsiniz” denildi.

Dün gece geç saatlerde, sosyal medyada Sadr'a bağlı Selam Tugayları milisleri ile Hazali'nin Asaib Ehli Hak milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını gösteren videolar yayınlandı.

Irak medyası, çatışmalarda Selam Tugayları’nın bir liderinin öldürüldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını bildirdi.

Sadr hareketi, Hazali'yi gruplarını ve milislerini susturmaya ve insanların kanını israf etmekten kaçınmaya çağırdı.

Öte yandan, Irak askeri medya birimi, sosyal medyada yayınlananların Basra'daki durumla ilgili çelişkili haberler olduğunu açıkladı.

Güvenlik durumunun artık istikrarlı olduğunun kaydedildiği açıklamada, il genelinde güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.