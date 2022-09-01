AK Parti Diyarbakır İl Başkanı: Ağır bir durum, kötü bir durum

DİYARBAKIR (K24)

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, aylık basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 yıl önce Sur’daki hendek çatışmalarında hayatını kaybeden Hakan Arslan’ın kemiklerinin bir kutu içinde babasına teslim edilmesi olayıyla ilgili soruya yanıt veren Aydın şunları belirtti:

“Bir yıldır bulunmuş, sahipsiz, kime ait olduğu bilinmiyor. Bu bir vatandaşın mıdır bir teröristin midir, kimindir asla belli değildi. Ve bunu savcılık bir yıl boyunca sahibi kim olabilir diye araştırmasını yapıyor. 6 Ay önce babasının DNA örnekleri alınıyor ve laboratuvara gönderiliyor, DNA testi yapılıyor. Orada babanın, ölen kişiyle DNA oranı yüzde 60 çıkıyor. Savcılık emin olamıyor ve 4-5 ay daha incelemeler devam ediyor. Ve bu arada o kemikler adliyede. Sonra annenin DNA örneği alınıyor ve anne üzerinden bir DNA testi yapılıyor. Ve öldürülen o teröriste ait olduğu bilimsel olarak tespit ediliyor.”

Kemiklerin teslim edilmesi sırasında adli yıl tatili olduğu için savcı ve hakimin bulunmadığını belirten Aydın, “Kimsenin haberi yok. O gün beklenmiyor ve adli tatil içerisindeki bir anda kimsenin haberi olmadan teslim ediliyor. Hadise bundan ibaret” diye konuştu.

Aydın ayrıca, “Ağır bir durum, kötü bir durum, böyle olmaması gerekiyordu. Bir terörist dahi olsa ölen kişi, bir babaya bu yaşatılan kötü bir durum oldu. Biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Lakin bunun arkasında art niyet, şu bu arayanları da esefle kınıyoruz. Bir kemik üzerinden dahi şuna şahit olduk: Özellikle sosyal medyada, Kürtleri asla önemsemediğini bildiğimiz insanlar, Kürtler yansa, geberse umurlarında olmayacak insanlar bunun üzerinden kendilerine bir alan açarak, AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a karşı bir düşmanlık vesilesi olarak nasıl kullanabiliriz diye bir arayışa girdiler. Ayıptır yazıktır günahtır. Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaktan artık vazgeçsinler ve bizi bir artık rahat bıraksınlar” ifadelerini kullandı.