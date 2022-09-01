Erdoğan’dan ‘boykot’ tepkisi: Sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

“Boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir” diyen Erdoğan ise konuşmasına şöyle devam etti:

“Bırakın artık boykotu, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

Erdoğan’a Twitter’dan yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Öğretmenler hemen birleşin, hemen!” dedi.

Bu sınava giren öğretmenlerin “iflah olmayacağını” belirten Kılıçdaroğlu, “Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bu hafta Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde çalışma koşullarını protesto etmek isteyen öğretmenlerden bazıları gözaltına alınmış, bir öğretmenin yüzüne yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz sıkılmıştı.

Bir kolluk yetkilisinin bir kadın öğretmenle tartışırken çevresindeki polislere dönüp “Alın bunu” demesi ve öğretmenin yaka paça götürülmesi de tepki çekmiş, Kılıçdaroğlu da “Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin” demişti.

Bugünkü paylaşımında o olayı da hatırlatan CHP lideri, “Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi” dedi.

ÖĞRETMENLERE YENİ SINAV

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik, 14 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilmişti.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) öğretmenler için paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı’yla yaptığı ortak açıklamada, kariyer basamaklarının para üzerinden tartışılmaya başlamasının ters tepebileceğini belirtmişti:

"Kademeler olması iyi bir fikir olabilir ancak bu şekilde mi olmalı, bu tartışılır. Öğretmenlik zaten 'uzmanlık' mesleği. Bu kademelerin kanun teklifinde yer alması, öğretmenin niteliğine dair şüpheler olduğunu gösteriyor. Uzman' ve 'başöğretmen' unvanlarının getirilmesi, velilerin bu unvanlara sahip olmayan öğretmene karşı tutumuna da olumsuz yansıyabilir."

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ise bu düzenlemenin eşit eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal ettiğini savunuyor. Sendika, “Uzman öğretmen ve başöğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları, diğer öğretmenlerden ayırt edilemediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir” diyor.

Eğitim Sen'in bir diğer eleştirisi ise öğretmenler için adaylık sınavının kaldırılarak sorumluluğun Adaylık Değerlendirme Komisyonu'na devredilmesi planı.

Sendika açıklamasında, bu düzenleme ile atamalarda mülakat-torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesinin, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalarla yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SINAVA GİRİLMEMESİ ÇAĞRISI

CHP Kemal Kılıçdaroğlu da öğretmenlere seslenerek “saygısızlık” olarak nitelendirdiği “kariyer sınavına” girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de sınava tepki göstermiş ve “En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur” demişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz" dedi.

Bugünkü paylaşımında o olayı da hatırlatan CHP lideri, “Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi” dedi.

SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine 18 Temmuz’da başladı. Uzman öğretmenlik eğitimi 5 Eylül’de, başöğretmenlik eğitimi ise 19 Eylül’de tamamlanacak.

Eğitimlerin bitmesiyle birlikte yazılı sınav başvuruları da açılacak.

Sınavlar 19 Kasım’da 81 ile düzenlenecek. Adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır, 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.