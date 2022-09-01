Silahlı gruplar Afrin’de 650 bin ağacı kesti

HABER MERKEZİ

Suriyeli silahlı muhalif gruplar, Batı Kürdistan'ın (Rojava) Afrin kenti çevresindeki bahçe ve ormanlardaki ağaçları kesmeye devam ediyor.

Afrinli aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı bir görüntüde de Midanki Gölü çevresinde bir grubun ağaç kestiği görülüyor.

Yerel kaynaklar, ağaçları kesenlerin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde faaliyet gösteren Sultan Murad Tümeni mensupları olduğunu belirtiyor.

Afrin’deki ağaç katliamı sosyal medyada da ses getirdi.

Aktivistler, Afrin’in TSK ve Suriyeli milis gruplar tarafından ele geçirilmeden edilmeden önceki ve sonraki görüntülerini yayınladı.

Afrin İnsan Hakları Örgütü ise bugün yayınladığı raporda, Sultan Murad Tümeni, Feylek eş-Şam ve Ahrar eş-Şam isimli gruplarının Midanki Gölü ve Şera beldesinde 650 binden fazla ağaç kestiğini bildirdi.

Raporda, El-Vakkas isimli grubun da Aşkaya’da 200 dönümlük alandaki ağaçları keserek İdlib ve Azez’de sattığı belirtildi.

Hamza Tugayı milislerinin arkeolojik alanları aradığının kaydedildiği raporda, Mabeta bölgesindeki bir köyde 500 zeytin ağacının kazıldığı ifade edildi.

Sakinlerinin büyük çoğunluğu çiftçi olan Afrin’de, milyonlarca zeytin, elma, nar ve diğer meyve ağaçları bulunuyor.

Yerel aktivistler, Türkiye’ye bağlı milislerin Afrin'in ekonomik altyapısını yok etmek ve nüfusu yerinden etmek için milyonlarca ağacı kestiğine inanıyor.

Afrin’in Mart 2018'de Türkiye ordusu ve Suriyeli silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinden bugüne aktivistler ve insan hakları örgütleri zeytin ağaçları ve diğer diğer meyve ağaçlarının kesildiğine dair raporlar paylaşıyor.

Aktivistler, Türk hükümetini ve uluslararası makamları işlenen suçları durdurmaya çağırırken, söz konusu taraflar sessiz kalmayı tercih ediyor.