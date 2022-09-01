MSB: Patlama sonucu 1 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit” operasyonunun yürütüldüğü bölgede PKK’liler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu astsubay kıdemli çavuş Okan Meteöz’ün yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, “Silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur” dedi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.