PAK’tan Türkiye ve PKK’ye çağrı: Savaş durdurulmalı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Söz konusu mesajda şiddet, çatışma, operasyon ve savaşın çözümsüzlük getirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye’de barışın en güçlü aktörü ve savaşın en büyük mağduru Kürtlerin olduğunu belirten PAK, şunları kaydetti:

“Türkiye devletinin izlediği Kürt karşıtı, savaş ve şiddet siyaseti ne yazık ki hala tüm hızıyla devam ediyor. Barışa ve siyasal çözüme dair hiçbir belirti, umut ve adım kısa vadede görünmüyor. Türkiye’de demokrasiden, barıştan yana güçlü, kitlesel bir hareketin olmayışı hala da acı bir gerçektir. Barışın da demokrasinin de en güçlü aktörü, yine savaşın en büyük mağduru olan Kürtlerdir. Türkiye devletine bir kez daha çağrı yapıyoruz: Savaşta diretmek, 99 yıldır sürdürülen çözümsüzlüğü derinleştirmektir. Bu yolla hiçbir sorunu çözemezsiniz. Derhal bu savaşa, saldırılara ve Kürt karşıtı siyasete son verin!”

“PKK DERHAL SİLAHLI EYLEMLERİNE SON VERMELİ”

PKK’nin silahlı eylemlere son vermesi gerektiğini ifade eden PAK’ın açıklamasında şu hususlara değinildi:

“PKK’nin şiddet ve silahlı eylemleri de Kürt halkına zarar vermekte, Türkiye devletinin şiddet ve çözümsüzlük siyasetine elverişli bir zemin hazırlamaktadır. Kuzey Kürdistan’da çatışma ve silahlı eylemler, siyasal, demokratik, sivil mücadele araç ve yöntemlerinin önünü kesmektedir. Bu nedenle de PKK, Türkiye devletinin savaşı durdurmasını beklemeden, derhal silahlı eylemlerine son vermelidir.”

Açıklamada, “Türkiye devletini, tüm Kürt partilerini muhatap alarak, Kürt ve Kürdistan meselesinin gerçek anlamda çözümünü masaya yatıracak diyalog ve siyasal çözüm sürecini başlatmaya çağırıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün demokrasi, barış, adalet ve özgürlüğe; Kürt ve Kürdistan sorununun çözümüne başlangıç olması için, Kürdistanlı ve Türkiyeli en geniş kesimleri seslerini yükseltmeye, ortak bir tutum geliştirmeye çağırıyoruz" denildi.