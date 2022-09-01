BM: Bağımsızlık yanlısı siyasi liderlerin hakları ihlal edildi

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UNHCR, İspanya’daki bağımsızlık talepleriyle ilgili rapor hazırladı.

Raporda, Madrid'in yetkilileri mahkum etmeden önce görevden almaması gerektiği belirtildi.

Katalan bölgesel hükümetinin eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras ve üç eski bölge bakanı Raul Romeva, Josep Rull ve Jordi Turull, 2017 bağımsızlık referandumunda oynadıkları roller nedeniyle hapse atılmıştı.

İspanya anayasa mahkemesi referandumun geçersiz olduğuna karar verdi ve dördü önce "isyan"dan suçlu bulundu. Ekim 2019'da suçlamalar "isyana teşvik" olarak düşürüldü.

BM komitesi, onları isyanla suçlama ve herhangi bir mahkumiyet kararı vermeden kamu görevinden uzaklaştırma kararının "yasanın öngördüğü makul ve nesnel gerekçelere dayanmadığını" tespit etti.

"İsyan" suçlamasının "anayasal düzene karşı şiddetli bir ayaklanma" gerektirdiğini belirterek, dört liderin Katalonya'yı "kesinlikle barışçıl kalmaya" çağırdığı kaydedildi ve "Seçilmiş yetkilileri askıya alma kararı, siyasi hakları kısıtlamak için makul ve nesnel gerekçeler oluşturan açık ve öngörülebilir yasalara dayanmalıdır" denildi.

18 uzmandan oluşan grup, 2018'de Katalonya bölge liderleri tarafından şikayette bulunulmasının ardından raporu hazırlamaya başladı.

Bağımsızlık girişimleri nedeniyle hüküm giyen toplam 12 kişiden dokuzu hapis cezası aldı. 2021'de affedildiler ama hala aktif görevde olmaları yasak.

BM komitesinin kararı Katalan bağımsızlık yanlısı iki parti olan Cumhuriyetçi Sol ve “Katalonya İçin Birlikte” tarafından memnuniyetle karşılandı.

Katalonya'nın eski Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont, sosyal medyada paylaştığı mesaj ile BM'nin bulgularının İspanya'nın "yüzüne bir tokat" olduğunu yazdı ve "Bir AB üyesi ülke siyasi hakları ihlal ediyor ve bu Avrupa'da demokrasi için gerçek bir tehdit" dedi.

Puigdemont, 2017'deki ayrılma girişimindeki rolü nedeniyle yargılanmaktan kaçınmak için 2017'de Belçika'ya kaçmıştı. (Kaynak: Euronews)