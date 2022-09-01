Politika

Arınç’tan Sedat Peker açıklaması: Yapılması gereken net

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bülent Arınç, "Yapılması gereken nettir. AK Parti bu değildir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı" ifadelerini kullandı.
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türkiye Bülent Arınç AK Parti Sedat Peker

HABER MERKEZİ

Eski TBMM Başkanı, AK Partili Bülent Arınç, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Önceki dönemlerde TBMM’de kurulan Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu örnek veren Arınç, “2002’de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri ‘Temiz Toplum’ idi. Bunun için de süratle TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık" dedi.

"Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik” diyen Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.”

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