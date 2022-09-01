Politika

İran, Kürdistan Bölgesi’ne akan nehrin suyunu kesti

İran rejimi, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Serdeşt kentinden Kürdistan Bölgesi sınırlarına akan Küçük Zap Nehri’nin suyunu kesti.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi İran Doğu Kürdistan Rojhilat Qeladize Pişder Küçük Zap Nehri

SÜLEYMANİYE (K24)

İran rejimi, Süleymaniye’nin Pişder ve Qeladize ilçelerine içme suyu sağlayan Küçük Zap Nehri’nin suyunu kesti.

Nehirdeki baraj inşaatı nedeniyle suyu kesilen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

“Ava Xas Projesi” (Yalın Su Projesi) yetkilileri de İran yönetiminin nehrin suyunu kestiğini doğrulayarak iki fotoğraf paylaştı.

Paylaşın fotoğraflarla birlikte “Qeladize’ye içme suyu sağlayan Küçük Zap Nehri’nin önünün kesildiği görülmektedir. Söz konusu nehir, Kürdistan Bölgesi’nin iç kaynağıdır” değerlendirmesi yapıldı.

Dicle nehriyle birleşen Habur, Büyük Zap, Küçük Zap ve Sirwan, bölgenin önemli nehirleridir.

Rojhilat’tan Kürdistan Bölgesi’ne akan nehirler, İran’ın üzerine yaptığı barajlar nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Öte yandan İran, Süleymaniye ilçelerinden geçip Kerkük ve Irak’ın iç kesimlerine doğru akan Küçük Zap Nehri’nin suyunu daha önce de hiçbir gerekçe göstermeden kesmişti.

Söz konusu suyun kesilmesinden dolayı, Qeladize ilçesindeki yaklaşık 90 bin kişinin susuz kaldığı, birçok balık ve çiftliğin zarar gördüğü bildirilmişti.

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