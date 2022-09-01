Kılıçdaroğlu: HDP'ye şeytan muamelesi yapılıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bu toplumun sağ duyusuna güveniyorum. Kimin neyi ne amaçla yaptığının farkındayız. Vatandaşa sükunet etmek düşüyor. Arada cam çerçeve indirilecektir, toplumun beğenmediği olaylar gerçekleşecektir, bundan uzak durmamız gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan'ın başkanlığındaki iktidar, Türkiye'de demokrasiyi askıya almış durumda. Biz demokratik yollarla demokrasiyi güçlendirerek hayata geçireceğiz. 6 siyasi lider hep beraber demokrasi konusunda uzlaştık. Sorun parti sorunu olmaktan çıktı, sorun Türkiye sorunu. Türkiye'ye demokrasiyi mutlaka getirmeliyiz. İnsanların özgürce yazabildikleri, hızla kalkınan bir Türkiye... Millet masası bu ülkeye demokrasiyi mutlaka getirecektir. Türkiye'ye huzur gelmesi lazım. Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.”

“BİZ HDP’Yİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ”

Halkların Demokratik Partisi’yle (HDP) ilgili bir soruya yanıt veren CHP lideri, “HDP’ye şeytan muamelesi yapılıyor. Biz arka kapı diplomasisi değiliz diyorlar. Helalleşme sürecinde siz Meral Hanıma deseniz, Meral Hanım işte HDP burada. Gelin helalleşmeye buradan başlayalım. Meral Hanımın da buna hayır diyeceğiniz sanmıyorum. Kucaklaşan bir Türkiye için bu radikal bir adım olmaz mı? Biz altı lider bir arada hareket ediyoruz. Elbette ki biz HDP’yi şeytanlaştırmıyoruz. HDP ile de görüşüyoruz, AKP ile de MHP ile de… Biz demokrasiden yanayız. HDP bizim masada yok doğru. Ha konuşulur mu konuşulur. Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Görüşürüz niye görüşmeyelim. Zaten HDP de bir ittifak sürecinde” dedi.

“MİLLET İTTİFAKININ BELİRLEYECEĞİ ADAY 13. CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı seçiminden de söz eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye kucaklaşır, haklıyla kucaklaşmayan bir insan siyaset yapabilir mi? Daha önce dediğim gibi, eğer gerçekten sağlıklı bir politika izlenirse ki izleriz, birinci turda adayımız kazanır. Millet ittifakının belirleyeceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacaktır” şeklinde konuştu.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile üniversitelerden atılan akademisyenler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce defalarca söyledim, KHK ile barış akademisyenleri atıldı, onları geri getireceğiz. KHK ile atılan bir kişi soruşturma izni verilmediyse, savcı bir şey yok diyorsa, onu işe geri alacağız. KHK ile atmışsınız, mahkemeye gitmiş, beraat etmiş, AYM'ye gitmiş beraat etmiş. Neden başlatmıyorsun, biz başlatacağız. Gerçekten akıl yok bunlarda. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl sıkıştırabiliriz diye düşünüyorlar. Ya, FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz, aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz, her türlü rezaleti yapan sizdiniz, suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor...”

SADAT KONUSU

Kılıçdaroğlu, “SADAT, karanlık bir örgüttür. SADAT'a en çok karşı çıkması gereken kişi milliyetçiyim diye geçinen Sayın Bahçeli'dir. ASRİKA diye devlet kuracağım diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son vereceğim diyor, sesi bile çıkmıyor Bahçeli'nin” diyen Kılıçdaroğlu, “Büyün kirli çamaşırları tek tek ifşa ediyoruz, Türkiye'nin bekası ve geleceği için. Herkesin rahat edeceği bir iklim için” şeklinde konuştu.

“KİMSE SİYASETİ İNANÇ ÜZERİNDEN YAPMASIN”

Siyasetin ve inancın ayrı olduğunu belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Bizim saygı göstermemiz lazım. Tüm başkan arkadaşlarıma söyledim. Tüm ibadethaneleri tertemiz yapacaksınız diye. Dinin siyasette kullanılmasını asla doğru bulmayız. Bunun istismar edildiğini biliyorum. Toplum bu istismarın farkında. Hepimiz bu gerçeklerden yola çıkarak sandığa gittiğimizde herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz demeliyiz. Kimse siyaseti inanç üzerinden yapmasın. Camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girmemeli. Din ve vicdan özgürlüğüne inanan birisiyim. İstismar edenleri gayet görüyor. Her geçen gün laikliğin ne kadar önemli olduğunu toplum fark ediyor.”