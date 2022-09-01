Politika

Süleymaniye’de DAİŞ propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde terör örgütü DAİŞ propagandası yapan bir kişinin yakalandığı bildirildi.
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kürdistan Süleymaniye Çemçemal DAİŞ

HABER MERKEZİ

Süleymaniye Asayişi tarafından yapılan açıklamada, Çemçemal ilçesinde sosyal medya platformu Tiktok üzerinden DAİŞ’in propagandasını yapan bir kişinin yakalandığı bildirildi.

M.E.E. adlı kişinin, DAİŞ’in gerçekleştirdiği öldürme ve kafa kesme eylemlerini Tiktok üzerinden paylaştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre söz konusu kişi, 27 Ağustos’ta düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Şüphelinin soruşturma sırasında suçunu itiraf ettiği belirtilirken, telefonunda başka videoların da bulunduğunu kaydedildi.

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