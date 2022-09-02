Yaşam

Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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kürdistan ığdır aralık kavga

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

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