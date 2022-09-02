Dolar yılın rekorunu kırdı

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Dolar/TL kurunun 18,23'ü aşarak 2022’nin rekorunu kırdığı bildirildi.

Euro 18,15 TL, İngiliz sterlini ise 21 TL seviyesinde.

TL'nin bu yıl dolar karşısındaki değeri yüzde 27'den fazla geriledi.

FITCH: TL’DEKİ DEĞER KAYBININ 2024’E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TL'deki değer kaybının 2024 kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

Türkiye’deki koşulların gittikçe kötüleştiğini söyleyen Fitch, Türk Lirası’nın değer kaybının bu bankaları etkilediğini vurguladı.

Fitch’e göre Türkiye’de şubesi olan Körfez bankalarının 2022’nin ilk yarısındaki net zararı 950 milyon dolar oldu.

En fazla zarar eden bankaların Birleşik Arap Emirlikleri’nden NBD ve KFH olduğu açıklandı.

Kuruluşa göre bu iki bankanın yanı sıra Burgan Bank’ın da Türkiye’deki zararı, toplam kârlarının yüzde 15’inden fazlasını oluşturdu.

Fitch Türkiye’de 2022’nin ikinci yarısı ve 2023’te enflasyonun yavaşça azalmasıyla birlikte bu bankaların zararlarında da benzer bir azalma görmeyi beklediklerini belirtti.

Ayrıca Reuters dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervinin 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1,26 milyar dolara azalarak 12,6 milyar dolara gerilediğini aktarmıştı.

Böylece iki haftadaki düşüş 3 milyar doları aştı.

Net rezervler Temmuz ayında 6 milyar dolar ile en düşük seviyeyi görmüş, ardından Ağustos'ta yükselişe geçmişti.

Ajansa bilgi veren bankacılar, son haftalarda Merkez Bankası rezervlerine başka bir ülkenin merkez bankasından 1-2 milyar dolarlık bir para aktarıldığını belirtmişti.