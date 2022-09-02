Ekonomi

BAE’den Türkiye açıklaması: Anlaşma metni imzalayacağız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini bildirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu BAE Türkiye Ticaret anlaşması

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Zeyudi, "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" dedi.

BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.

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