Almanya Başbakanı: Rus doğalgazı olmadan da kışı atlatacağız

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Essen kentine düzenlediği resmi ziyarette doğalgaz sorunu ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Berlin'in Rusya'dan doğalgaz ithalatını neden durdurmadığı yönündeki soruya yanıt veren Scholz, "Avrupa Birliği (AB), Almanya yüzünden değil, öncelikle Batı Avrupa ülkeleri yüzünden (Rusya'dan) doğalgaz ithalatına yaptırım uygulamadı. Kendilerini bu kadar kısa sürede alternatif bulmaları zor" dedi.

Scholz, ülkesinin yeraltı depolama tesislerinde gaz depolamak, termik santralleri faaliyete geçirmek ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa etmek gibi yerinde kararlar aldığını belirtti.

Almanya'nın enerji bağımlılığını önlemek için gaz ithalat altyapısını genişletmesi gerektiğine işaret eden Scholz, "Konunun üzerine eğildiğimiz ve tüm bunları yapabildiğimiz için artık durumu aşacağımızı söyleyebiliriz. Fakat Rusya'dan gelen tedarikten az da olsa vazgeçersek işimiz çok daha zor olacak. Benim fikrim, hayatımızı aşırı karmaşıklaştırmamamız gerektiği" şeklinde konuştu.

Şansölye, Rusya’nın doğalgaz arzı dursa bile ülkesinin kışı kriz olmadan atlatacağını dile getirdi.

Scholz, İspanya'dan Fransa'ya yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesini desteklediklerini de tekrarladı.

Rus doğalgaz devi Gazprom ise Avrupa ülkelerinin doğalgaz stokları tamamen dolu olsa bile, bu ülkelerin kış sezonunda güvenli ısınma şartlarını sağlayabileceklerini garantisi olmadığını savundu.

Gazprom, Avrupa'da 2019-2020 kış sezonunun başındaki doğal gaz seviyesine ulaşılması için 18,2 milyar metreküp ek gaza ihtiyaç olduğunu belirtti.

HABECK, BU KIŞ RUS GAZ TESLİMATLARINA GÜVENEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa bu kış enerji kıtlığına hazırlanırken, ülkenin Rusya'dan gelen gaz kaynaklarına güvenemeyeceğini bildirdi.

Habeck, "Kış boyunca Kuzey Akım 1 boru hattından gelecek gaza güvenmemeliyiz" diyerek, Rusya tarafından işletilen tedarikçiyle temas halinde olmadığını da vurguladı.

Habeck, “Beklediğim şey, Rusya'ya veya Gazprom'a hiçbir şekilde güvenemeyeceğimiz, gerisi tamamen spekülasyon" diye konuştu.