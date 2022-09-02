Son anket: AK Parti ile CHP arasındaki fark 10 puana çıktı

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Araştırma şirketi MetroPoll, 28 ilde 13-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında bin 717 kişi ile yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Türkiye’de 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri seçim anket verilerini paylaşıyor.

Araştırma şirketi MetroPoll, 28 ilde 13-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında bin 717 kişi ile yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

MetroPoll’ün yaptığı anketin sonuçlarına ittifaklar bazında bakıldığında, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, kararsızların oyları dağıtıldığında yüzde 40,4’lük seçmen oranına ulaşıyor. CHP ve İYİ Parti önderliğindeki Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,9’da kalıyor. İki ittifak arasındaki oy farkı 3,5 puan olarak gerçekleşiyor.

MetroPoll’ün yaptığı anketin sonuçlarına göre iktidar partisi AK Parti, kararsızların oyları dağıtıldığında birinci parti çıkıyor. AK Parti’nin oy oranı yüzde 33,3 oldu. En fazla oy oranına ulaşan ikinci parti ise CHP oldu. CHP, kararsızların oyları dağıtıldığında yüzde 23,2’lik oy oranında kaldı. İki parti arasındaki oy farkı ise 10,1 puan. Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP, yüzde 7,1’lik oy oranı ile barajı kıl payı geçerken, Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti ise yüzde 13,7’lik oy oranına sahip.

Seçimlerin kilit partisi olarak gösterilen HDP’nin oy oranı ise yüzde 13,4. Altılı masada yer alan DEVA yüzde 3,1 ve Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,3 oldu. Son dönemin popüler partileri arasında yer alan Zafer Partisi’nin oy oranı ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.