Politika

Kifri'de mayın patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Germiyan bölgesindeki Kifri ilçesinde mayın patlaması sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Germiyan Kifri Mayın

KİFRİ (K24)

K24’ün polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde Kifri ilçesindeki demir toplama yerinde mayın patladı.

Patlama sonucu bir baba ile oğlunun ağır yaralandığı öğrenildi.

Germiyan Polis Sözcüsü Ali Cemal Qiduri’nin yaptığı açıklamaya göre demir toplama yerinde işçi olarak çalışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Ali Tarık Hüseyin yaşamını yitirdi.

Açıklamada, babanın durumunun da ağır olduğu ve Süleymaniye’deki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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