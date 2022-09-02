Politika

BM’den Rusya’ya ‘nükleer santral’ teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santralini denetlemeye gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ekibini koruma çabalarından memnun olduklarını bildirdi.
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dünya IAEA Ukrayna Rusya BM Zaporijya Nükleer Santrali

HABER MERKEZİ

New York’ta basın toplantısı düzenleyen Stephane Dujarric, "Rusya Federasyonu'nun müfettişlerimizi güvende tutmak için yapması gerekeni yapmasından memnunuz" dedi.

"Herhangi bir BM misyonunda olduğu gibi, BM personelini güvende tutmak belirli bir alanı kontrol edenlerin sorumluluğundadır" diyen Dujarric, Rus güvenlik görevlilerine teşekkür etti. 

IAEA heyeti, geçtiğimiz mart ayından bu yana Rusya’nın kontrolünde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki ilk günkü incelemelerini tamamladı.

IAEA heyetinin büyük bir kısmı 3 saatlik çalışmanın ardından nükleer santralden ayrılırken, heyette bulunan teknik ekibin santralde kaldığı ifade edildi.

Heyetin 3 Eylül'e kadar incelemelerini sürdürmesi planlanıyor IAEA Başkanı Rafael Grossi santral girişinde gazetecilere verdiği demeçte, santrale ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Evet, santrale ulaşmak kolay olmadı. Ama bizim gelmemiz önemliydi. Bizim için iş şimdi başlıyor. Bir ön değerlendirme yaptık. Özveri gösterenleri görüyoruz. Santral personel ve yönetimi zor koşullara rağmen işlerinde çok profesyoneller" dedi. 

 

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