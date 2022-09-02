Erdoğan’dan Ahmet Şık’a: Bu zat teröristin tekidir

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın KHK’lılarla ilgili açıklamasına değinen Erdoğan, “Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz” dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“'Gelince hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu? Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir.”

AHMET ŞIK’A TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak” şeklindeki sözlerini değerlendiren Erdoğan, şunları belirtti:

“Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.”

Son günlerde Yunanistan’la yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Erdoğan, “NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi. Silindi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yunanistan'ın rahatsız olması Türkiye - NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil” dedi.