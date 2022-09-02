Diyarbakır ilk kez uluslararası bir müsabakaya ev sahipliği yapacak

DİYARBAKIR (K24)

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı aylık genel gündem değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Diyarbakır İl Muhammet Şerif Aydın, yaklaşık 1 yıldır uluslararası bir futbol maçının Diyarbakır’da oynanabilmesi için çok mücadele ettiklerini belirterek, “16 Kasım’da Türkiye milli takımı ile İskoçya milli takımı arasındaki futbol müsabakası Diyarbakır’ımızda oynanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gayretlerimizin başarıya ulaşması için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile Bakanımız Mehmet Mehdi Eker ve Milletvekillerimize Diyarbakır’ımız adına teşekkürü bir borç biliyorum. İç turizmde oldukça bereketli bir yıl yaşıyoruz. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 600 bin kişi Diyarbakır’ı ziyaret etti. Gerek Ekim ayında düzenlenecek Sur Yolu Kültür Festivalimiz ve gerekse Kasım ayında yapılacak milli futbol müsabakası sayesinde 2022 yılını bir milyon turistle kapatacağımıza ve yıl hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Aydın, “Büyüyen, gelişen ve güzelleşen Diyarbakır’daki huzur ortamının tüm Diyarbakırlılar için en büyük kazanç olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu huzur ortamına tüm Diyarbakırlılar sahip çıkmalı ve çocuklarımıza bu huzur ve güzelliğiyle miras olarak bırakmalıyız. Bizler de Diyarbakır’ın daha da gelişmesi, güzelleşmesi için elimizden gelen tüm gayretle çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

HDP’YE ELEŞTİRİ

Gündeme ilişkin de konuşan Aydın, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta HDP milletvekili Meral Danış Beştaş’ın AK Partililere yönelik olarak ‘İktidarımızda sizleri yargılayacağız’ şeklindeki hezeyanına şahitlik ettik. Hatırlamakta fayda var ki AK Parti yaklaşık 20 yıllık iktidarı boyunca Türkiye’de bir zamanlar hayal olarak görülen yüzlerce devrim niteliğinde adımlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde imza atmış bir siyasi harekettir. İktidarımız boyunca yapmış olduğumuz bu devrimleri en başta halkımızın desteği ve mazlumların duasıyla başarmış bir siyasi partiyiz. Bizler devrim niteliğinde bu kazanımları, hem halkın değerlerine düşman muhalefet partileri ve onların uzantılarına hem de sözüm ona Kürtleri temsil ettiğini iddia eden HDP ve onun uzantılarına rağmen başardık.”

AK Partili Aydın, “Meral Danış Beştaş’a tavsiyemiz, Kürtlerin en büyük düşmanı ve bu topraklardaki tüm kötülüklerin anası olan CHP ile iktidar ortaklığı üzerinden AK Partilileri yargılayabilme hayalini bir kenara bırakıp, aynı masada oturulmaya tenezzül bile edilememenin hesabını Kürtlere vermesidir. HDP’nin tek amacı Kürtleri ve Kürt oylarını altılı masaya meze etmektir. Bu CHP-HDP birlikteliğinden de Meral Danış Beştaş’a ve arkadaşlarına iktidar değil, sadece tarihe geçecek bir kara leke miras olarak kalacaktır” şeklinde konuştu.