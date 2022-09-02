Teknoloji

Twitter’da tek kelime akımı başladı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da tek kelime akımı başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
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dünya Twitter akım Kürdistan

HABER MERKEZİ

Twitter'da, CNN'in hesabından yapılan 'Breaking News' paylaşımının viral olmasıyla başlayan 'tek kelimelik tweet' akıma pek çok siyasetçi ve uluslararası şirket katıldı.

Twitter'da bugün başlayan akım sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, ABD Başkanı Joe Biden "Democracy" diyerek akıma katıldı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı ‘Kurdistan’ diyerek akıma katıldı.

Ayrıca akım Türkiye'de de yankı buldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Türkiye’ diyerek akıma katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tweetini "Zam" yazarak alıntıladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Seçim" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Eşitlik" ifadelerine yer verdi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan akıma ‘özgürlük’ diyerek katıldı.

Başak Demirtaş ise akıma Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ithafen "Hasret" paylaşımı yaparak katıldı.

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