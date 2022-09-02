ENKS’den uluslararası topluma: Afrin’deki ağaçları silahlı gruplardan koruyun

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında Afrin’de bulunan silahlı grupların ağaçları kesmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ENKS yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Silahlı gruplar tarafından Afrin bölgesi sakinlerine ve çevresine yönelik ahlaki değerlerden yoksun korkunç ihlaller devam etmektedir. Birkaç gün önce bu silahlı gruplar Cindires ve Meydanke beldeleri ile çevre köylerde yüzlerce hektarlık ağacı keserek doğanın güzelliğini yok etti.”

ENKS, bu ahlaksız eylemleri şiddetle kınadıklarını belirterek, "Uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını bu suçlara müdahale etmeye ve bu suçları durdurmaya çağırıyoruz. Ayrıca Türk devletine de çağrıda bulunuyoruz. Bölgeyi koruyun ve zanlılardan hesap sorun" açıkalamsını yaptı.

ENKS, Suriye muhalefetine milli ve manevi görevine sahip çıkmasını, bu eylem ve suçları kınamasını ve sanıkların yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, 1 Eylül’de yayımladığı raporda, Sultan Murad Tümeni, Feylek eş-Şam ve Ahrar eş-Şam isimli gruplarının Midanki Gölü ve Şera beldesinde 650 binden fazla ağaç kestiğini bildirdi.

Raporda, El-Vakkas isimli grubun da Aşkaya’da 200 dönümlük alandaki ağaçları keserek İdlib ve Azez’de sattığı belirtildi.

Hamza Tugayı milislerinin arkeolojik alanları aradığının kaydedildiği raporda, Mabeta bölgesindeki bir köyde 500 zeytin ağacının kazıldığı ifade edildi.

Sakinlerinin büyük çoğunluğu çiftçi olan Afrin’de, milyonlarca zeytin, elma, nar ve diğer meyve ağaçları bulunuyor.

Yerel aktivistler, Türkiye’ye bağlı milislerin Afrin'in ekonomik altyapısını yok etmek ve nüfusu yerinden etmek için milyonlarca ağacı kestiğine inanıyor.

Afrin’in Mart 2018'de Türkiye ordusu ve Suriyeli silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinden bugüne aktivistler ve insan hakları örgütleri zeytin ağaçları ve diğer diğer meyve ağaçlarının kesildiğine dair raporlar paylaşıyor.

Aktivistler, Türk hükümetini ve uluslararası makamları işlenen suçları durdurmaya çağırırken, söz konusu taraflar sessiz kalmayı tercih ediyor.