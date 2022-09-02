Politika

IAEA Direktörü: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğü ihlal edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Mariano Grossi, IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde görev yapmaya devam edeceğini belirterek, "Santralin fiziksel bütünlüğü birkaç defa ihlal edildi. Bu yaşanmaya devam edemez" dedi.
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IAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi
IAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi
dünya IAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi Ukrayna Rusya Zaporijya Nükleer Santrali

HABER MERKEZİ

Grossi, IAEA heyetiyle Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

IAEA heyetinin santraldaki varlığının devam edeceğini belirten Grossi, "IAEA'dan iki grup teknik uzman bulunuyor. Bir grup 4 veya 5 Eylül'e kadar santralde kalarak değerlendirmelere devam edecek. Sonrasında ise bir heyetin kalıcı şekilde santralde bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Savaşın hangi tarafında olunursa olunsun nükleer santraldeki güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Santralin fiziksel bütünlüğü birkaç defa ihlal edildi. İhlaller tesadüfen veya kasıtlı olarak yaşanmış olabilir. Bu yaşanmaya devam edemez" ifadelerini kullandı.

Grossi, söz konusu ihlallerin tekrarlanmaması için çeşitli mekanizmaları devreye almaya çalıştıklarını söyledi.

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