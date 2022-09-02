Politika

HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel gözaltına alındı.
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Semra Güzel
Semra Güzel
türkiye HDP Semra Güzel

HABER MERKEZİ

Eski HDP milletvekili Semra Güzel’in Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındığı bildirildi.

Bir PKK mensubuyla fotoğrafları basına servis edilen ve dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

 

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