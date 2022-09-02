HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı

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Eski HDP milletvekili Semra Güzel’in Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındığı bildirildi.

Bir PKK mensubuyla fotoğrafları basına servis edilen ve dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.