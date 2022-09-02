Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen durdurdu

HABER MERKEZİ

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz akışını "belirsiz bir süre boyunca" durdurma kararı aldı.

Nord Stream 1 doğalgaz boru hattının akışı Gazprom tarafından tek taraflı olarak durduruldu. Gazprom'dan, "Rutin işlemler sırasında kaçak tespit edilmesi nedeniyle akış süresiz askıya alındı" açıklaması yapıldı.

AFP'de yer alan habere göre, Nord Stream, bir türbin tamirine kadar "tamamen" durduğunu duyuru.

Haberde, "Rus devi Gazprom, Avrupa'daki teslimatlar için hayati önem taşıyan Kuzey Akım gaz boru hattının, bir bakım operasyonundan sonra Cumartesi günü hizmete yeniden başlayacağında, bir türbin onarılana kadar "tamamen" durdurulacağını duyurdu" ifadeleri yer aldı.