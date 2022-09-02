4 Kürt kentinde yapılan anket: 3 ilde HDP bir ilde AK Parti birinci

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Asal Araştırma, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da ağustos ayı içinde yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 ilde HDP birinci parti olurken 1 ilde ise AK Parti ilk sırayı aldı.

Van'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:

HDP: %53.5

AK Parti: %26.9

CHP: %5.1

MHP: %2.4

İYİ Parti: %2.3

DEVA: %2.2

Gelecek :%2.0

Saadet Partisi: %1.1

Urfa'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:

AK Parti: %45.3

HDP: %28.5

CHP: %5.5

MHP: %5.2

DEVA: %3.1

Gelecek: %2.5

İYİ Parti: %2.3

Mardin'de 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:

HDP: %51.2

AK Parti: %25.5

CHP: %6.0

MHP: %2.4

İYİ Parti: %2.3

DEVA: %2.3

HÜDA-Par: %2.2

Diyarbakır'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:

HDP: %59.7

AK Parti: %18.6

CHP: %4.8

DEVA: %3.6

Gelecek: %3.1

İYİ Parti: %3.0