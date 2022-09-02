4 Kürt kentinde yapılan anket: 3 ilde HDP bir ilde AK Parti birinci
HABER MERKEZİ
Asal Araştırma, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da ağustos ayı içinde yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 ilde HDP birinci parti olurken 1 ilde ise AK Parti ilk sırayı aldı.
Van'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:
HDP: %53.5
AK Parti: %26.9
CHP: %5.1
MHP: %2.4
İYİ Parti: %2.3
DEVA: %2.2
Gelecek :%2.0
Saadet Partisi: %1.1
Urfa'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:
AK Parti: %45.3
HDP: %28.5
CHP: %5.5
MHP: %5.2
DEVA: %3.1
Gelecek: %2.5
İYİ Parti: %2.3
Mardin'de 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:
HDP: %51.2
AK Parti: %25.5
CHP: %6.0
MHP: %2.4
İYİ Parti: %2.3
DEVA: %2.3
HÜDA-Par: %2.2
Diyarbakır'da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı:
HDP: %59.7
AK Parti: %18.6
CHP: %4.8
DEVA: %3.6
Gelecek: %3.1
İYİ Parti: %3.0