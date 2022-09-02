Politika

Erdoğan ile Johnson görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
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türkiye Boris Johnson İngiltere Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson’ın görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.

Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan İngiltere ile ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını dile getirdi.

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