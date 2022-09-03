FBI: Trump’ın evinde 11 binden fazla belge ele geçirildi

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine 8 Ağustos’ta yapılan baskında hükümete ait 11 binden fazla belge ve fotoğrafın ele geçirildiğini açıkladı.

Mahkeme kayıtlarına göre, 48 dosya ‘gizli’ olarak sınıflandırılmıştı.

ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, mahkeme kayıtlarını açıklanmasını istemişti. Cannon, Trump’ın avukatı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın istihbarat başsavcısının sözlü isteklerinin ardından mahkeme kayıtlarını açıkladı. Trump ise Mar-a-Lago’daki baskın sırasında ele geçiren belgelerin incelenmesi için özel bir uzman atanmasını istemişti.

AFP’nin haberine göre Cannon, bir uzman atanması kararını erteledi ancak bölge yargıcı, Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan iki kaydı yayınlamayı kabul etti.

Trump tarafından atanan eski ABD Başsavcısı William Barr, Fox News’e yaptığı açıklamada belgelerin incelenmesi için bir uzman atanmasını değerlendirdi. Barr, “FBI, bu belgeleri zaten gördü. Bir uzmanın görevlendirilmesi zaman kaybı olacaktır” dedi.

Aralık 2020’nin son günlerinde görevinden ayrılan Barr, röportajında Trump’ın Mar-a-Lago’daki evinde gizli belge bulundurması için ‘meşru bir neden’ olmadığını belirtti.

FBI BASKINI

FBI tarafından eski ABD başkanının malikanesinde 33’ten fazla kutuya el konmuştu. Malikane, yasadışı bir şekilde ulusal savunma bilgilerini elinde tutup tutmadığı ve soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak FBI ajanları tarafından basılmıştı.

Mahkeme, ele geçirilen belgelerin gazete, dergi ve gazete kupürleri gibi öğelerin arasına sıkıştırıldığını açıkladı.

11 binden fazla hükümet belgesi ve fotoğraftan 18’i çok gizli, 54’ü gizli, 31’i özel olarak sınıflandırıldı.

48’i gizli olarak işaretlenen 90 adet ‘boş dosya’ bulunurken diğer dosyaların Genelkurmay Başkanlığına iade edilmesi gerektiği açıklandı. Bu dosyaların neden boş olduğu veya eksik belgelerin nerede olduğu açıklanmadı.

Başsavcı Cannon, ele geçirilen belgeler üzerinde bağımsız bir kişinin inceleme yapması için bir uzman görevlendirirse Adalet Bakanlığı’nın soruşturması geçici olarak durdurulacak.

Cannon, Perşembe günü yapılan duruşmada özel bir uzmanın görevlendirilmesi halinde ABD istihbarat yetkililerinin ‘ulusal güvenliğe zarar verilmesi’ olarak değerlendirdiği belgeleri incelemeye devam etmesine izin verebileceğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, FBI ajanlarından bilerek gizlenmiş bazı belgelere karşı kanıtlara sahip olduğunu açıkladı.

Bakanlık, söz konusu belgelerin hepsinin Trump’a ait olmadığını, bazı başkanlık yazışmalarının korunmasına ilişkin bir politika nedeniyle belgelerin incelenmesi için bir uzman atanmasına karşı çıkıyor.