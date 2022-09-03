‘Rusya, İran’ın Suriye’deki bazı üslerinin boşaltılmasını istedi’

HABER MERKEZİ

Şarkul Avsat’ın Suriye hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya’nın İran’a bağlı silahlı gruplardan, Hama vilayetindeki bazı üslerini boşaltması istediği belirtildi.

Rusya’nın bu talebine gerekçe olarak İsrail ordusunun son bir haftada artan hava saldırılarını gösterdiği kaydedildi.

Rusya, Suriye ve İranlı yetkililer arasında Çarşamba günü Hama Havalimanında konuyla ilgili görüşme gerçekleştiği bildirildi.

Rusya’nın ayrıca İran’dan, Tartus’ta rejim üssüne yakın İran üssünün boşaltılması talebinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail yıllardır İran’ın Suriye’deki silahlı güçlerine yönelik hava saldırıları düzenliyor.