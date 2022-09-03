Politika

‘Rusya, İran’ın Suriye’deki bazı üslerinin boşaltılmasını istedi’

Rusya’nın, İsrail’in artan saldırıları üzerine İran’dan Suriye’deki bazı askeri üslerini boşaltılmasını istediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Hama İsrail Rusya İran İran destekli gruplar

HABER MERKEZİ

Şarkul Avsat’ın Suriye hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya’nın İran’a bağlı silahlı gruplardan, Hama vilayetindeki bazı üslerini boşaltması istediği belirtildi.

Rusya’nın bu talebine gerekçe olarak İsrail ordusunun son bir haftada artan hava saldırılarını gösterdiği kaydedildi.

Rusya, Suriye ve İranlı yetkililer arasında Çarşamba günü Hama Havalimanında konuyla ilgili görüşme gerçekleştiği bildirildi.

Rusya’nın ayrıca İran’dan, Tartus’ta rejim üssüne yakın İran üssünün boşaltılması talebinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail yıllardır İran’ın Suriye’deki silahlı güçlerine yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv