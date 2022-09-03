Duhok: Şengalli mültecilerin kampında yangın

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Semel ilçesinin itfaiye amiri, Şengalli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 12 çandırın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Söz konusu yetkili, yangının kontrol altına alındığını, hiçbir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını söyledi.

İlk incelemelere göre yangın, elektrikteki bir arızadan dolayı meydana geldi.

Kamptaki elektrik tesisatının yetersiz olduğu da kaydedildi.

Öte yandan kamptaki mülteciler, bir daha böylesi sorunlarla karşı karşıya kalmamaları için altyapının onarılması gerektiğini söyledi.

DAİŞ’in 2014’te Şengal ve çevresine düzenlediği saldırıların ardından yüz binlerce Ezidi Kürt Kürdistan Bölgesi’nin çeşitli kentlerinde kamplara yerleştirildi.

Bugün Ezidilerin büyük bir kısmı PKK mensuplarının varlığı ve çatışmalar nedeniyle evlerine dönemiyor.