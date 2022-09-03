Kültür-Sanat

Kürt tiyatrocu Lübnan’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü aldı

Kerküklü tiyatro oyuncusu Hewar Faris, Lübnan’da düzenlenen ‘Uluslararası Trablus Tiyatro Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.
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ERBİL (K24)

Libya’nın başkenti Trablus’ta “Uluslararası Tiyatro Festivali” gerçekleşti.

Kerkük’teki Hewar Tiyatro Grubu da Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı temsilen festivale katıldı.

Festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Hewar Faris, K24’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kürt kıyafetleri ve Kürdistan bayrağıyla festivale katılmak güzel bir duyguydu. Ve festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandım.”

27 Ağustos’ta başlayan ve dört gün süren festivalin yanı sıra başkentte çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

 

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