Politika

Erdoğan’dan Yunanistan'a: Bedeli ağır olur

Türk jetlerine S-300 kilidi takılması üzerinden Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "İleri gidersen bedeli ağır olur" dedi.
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Erdoğan Samsun'da konuştu (Foto: AA)
Erdoğan Samsun'da konuştu (Foto: AA)
türkiye Recep Tayyip Erdoğan yunanistan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

Erdoğan, dönemin ABD Başkanı George Bush ile yaptığı bir görüşmeyi ise şöyle aktardı:

"Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğumuz zaman değil seçimi kazandığımız zaman Bush ABD Başkanıydı. Ziyarete gittim, İHA verecektiniz dedim. Condoleezza Rice'ı çağırdı, Türkiye'ye İHA vermediniz mi dedi. 'Hemen İHA vereceksiniz' dedi. 48 saatte İHA'ları verdiler.

Bu görüşmeden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar Abimiz çocuklarıyla beraber adımı attı, Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Her türlü cihazın ve mühimmatın üretimini kendimiz yapıyoruz. Sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor."

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