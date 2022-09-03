Spor

Kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçurumdan attılar

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
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dünya spor Hakem futbol Şili

HABER MERKEZİ

Şili'deki bir futbol müsabakasında hakeme şiddet uygulandığı öğrenildi.

Duvar'ın aktardığı habere göre, geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, futbolcular tarafından sopalarla dövüldü.

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darp ettikleri hakemi futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası ayağa kalktı. Futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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