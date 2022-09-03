Yaşam

Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü

Batman'da bir yelken kanatın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Batman Gercüş paraşüt kaza

HABER MERKEZİ

Batman'da kara yoluna düşen yelken kanattaki iki kişi hayatını kaybetti.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi’nden öğle saatlerinde havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), bir süre uçtuktan sonra inişe geçti.

Ancak yelken kanat, bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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