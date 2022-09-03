Politika

Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı: İki bacağı koptu

Süleymaniye’nin Şêxanî mahallesinde meydana gelen patlamada Irak Türkmen Cephesi yetkilisi Necmeddin Veli Abdullah iki bacağını kaybetti.
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kürdistan Süleymaniye Irak Türkmen Cephesi Necmeddin Veli Abdullah PKK

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Şêxanî mahallesinde meydana gelen patlamada Irak Türkmen Cephesi yetkilisi iki bacağını kaybetti.

K24’e konuşan Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Seman, Süleymaniye'de Türkmen Cephesi yetkilisi Necmeddin Veli Abdullah’ın aracına yerleştirilen bombanın patladığını ve söz konusu yetkilinin iki bacağını kaybettiğini bildirdi.

Saman, daha önce PKK tarafından tehdit mektupları aldıklarını kaydederek, Irak İçişleri Bakanlığı tarafından da tehdit altında oldukları konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti.

Süleymaniye polisinin olay yerine gelerek inceleme başlattığı ve aracı olay yerinden uzaklaştırdığı kaydedildi.

 

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