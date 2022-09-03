ABD’li enerji şirketlerinden Washington’a Erbil-Bağdat krizi için devreye girmesi çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi'ndeki ABD’li petrol ve enerji şirketleri, Erbil ile Bağdat arasındaki ihtilafın çözümü için ABD yönetimine arabuluculuk çağrısında bulundu.

Reuters’ın ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD şirketleri Washington yönetimine, Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol ve enerji sektörünün karşılaştığı sorunları sona erdirmek için çaba göstermesinin önemli olduğunu iletti.

ABD'li petrol ve enerji şirketlerinden HKN’nin Washington yönetimine mesajında, Kürdistan Bölgesi'ndeki sorunların çözülmediği takdirde Türkiye'nin İran ve Rusya'dan petrol ithal etmek zorunda kalacağı ve Kürdistan Bölgesi'nin mali sorunlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığı belirtildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin geçtiğimiz şubat ayında Kürdistan Bölgesi'nin petrol ve doğal gaz yasasını anayasaya aykırı bulmasının ardından Irak hükümeti, petrol ve enerji sektörünü kontrol etmesi için Kürdistan Bölgesi üzerindeki baskıyı artırdı.

Reuters, Irak Petrol Bakanlığı’nın petrol ihracatı için Kürdistan Bölgesi ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle Türkiye'ye Paris mahkemesinde dava açtığını bildirirken, Ankara’nın Paris mahkemesinin Bağdat'ın lehinde karar vermesi halinde atılacak adımlar konusundaki tutumunu henüz açıklamadığını aktardı.

Kürdistan Bölgesi ve Kerkük'ten Türkiye'nin Ceyhan limanına uzanan boru hattı, dünya talebinin yaklaşık yüzde 1'i olan günde 900 bin varil petrol ihraç etme kapasitesine sahip.

Kürdistan Bölgesi, boru hattı aracılığıyla günde 500.000 varil petrol ihraç ediyor ve ihracatını artırmayı planlıyor.