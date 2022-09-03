ABD'de uçak kaçırıldı: Pilot uçağı düşürmekle tehdit ediyor

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ABD'de bir kişi kaçırdığı uçağı, Missisippi eyaletindeki bir süpermarkete düşürmekle tehdit etti.

ABD'de polis, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldıklarını açıkladı.

Tupelo Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "3 Eylül saat (Yerel Saatle) 05.00 civarında Tupelo Polis Departmanı'na bir uçağın Tupelo üzerinde uçtuğu bildirildi. Uçağın pilotu, E911 ile temas kurdu ve kasıtlı olarak WalMart süpermarketine çarpmakla tehdit etti" denildi.

Polis, mağazaları boşaltmak ve insanları mümkün olduğunca bölgeden dağıtmaya çalıştığını söyleyerek, pilotla doğrudan görüştüğünü de belirtti.

Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, uçağın yaklaşık 08.35'te Tupelo'nun kuzeyinde hala havada olduğunu ve yetkililerin tehlikeli durumu izlemeye devam ettiğini ekledi.

'TEHLİKE BÖLGESİ TUPELO'DAN ÇOK DAHA GENİŞ'

Yetkililer, bölge halkından olay bitene kadar bölgeden uzak durmalarını isteyerek, tehlike bölgesinin Tupelo'dan bile çok daha geniş olduğu konusunda uyardı: "Bu tür bir uçağın hareket kabiliyeti ile tehlike bölgesi Tupelo'dan çok daha geniştir."

Polis, "Şu anda bölgemizdeki tüm Acil Servisler tetikte olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

VALİ: POLİSTEN GELEN GÜNCELLEMELERİ TAKİP EDİN

Mississippi Valisi Tate Reeves eyalet kolluk kuvvetleri ve acil durum yöneticilerinin de durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Tüm vatandaşlar tetikte olmalı ve Tupelo Polis Departmanından gelen güncellemeleri takip etmeli" dedi.

'HAVAALANI ÇALIŞANI' İDDİASI

Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan videolarda uçağın bölgedeki evlerin ve iş yerlerinin üzerinde daireler çizerek uçtuğu görüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre ise pilotun bir havaalanı çalışanı olduğu iddia edildi.