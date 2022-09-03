TSK’nın açtığı ateş sonucu bir köylünün evine doçka mermileri isabet etti

AMEDİ (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Berwari Bala bölgesinde açtığı ateş sonucu Hirori köyündeki bir eve doçka mermilerinin isabet ettiği bildirildi.

TSK’nın akşam saatlerinde Berwari Bala bölgesine bağlı Hirori köyüne doçka ateşi açtıği belirtildi.

Açılan ateş sonucu doçka mermilerinin Hacı Abdullah isimli bir köylünün evine isabet ettiği ifade edildi.

K24’ konuşan köy muhtarı Azad Hirori, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını bildirerek, sadece köylüler arasında korku ve endişeye yol açtığını söyledi.

Hirori köyü çevresinde bugün PKK’lilerle Türk güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

TSK’nın bölgedeki askeri kontrol noktalarındaki artışın ardından bölgedeki PKK hareketliliğinin azaldığı bildiriliyor.