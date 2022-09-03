HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HABER MERKEZİ
Dün gözaltına alınan ve bugün savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
"Örgüte üye olma" iddiasıyla hakkında 2 fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Mahkemede alınan ifadesinin ardından PKK’li Volkan Bora ile çekilen fotoğrafları öne sürülen Güzel’in "örgüte üye olma" gerekçesiyle hakkında tutuklanma kararı verildi.
Güzel’in Silivri Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.