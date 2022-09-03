Politika

Suriye'de ABD üssüne füze saldırısı

Suriye'de ABD'nin en büyük askeri üssünün bulunduğu El-Omer petrol sahasından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
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suriye El-Omer petrol sahası Deyrizor ABD

HABER MERKEZİ

Suriye devlet televizyonu, ABD'nin en büyük askeri üssünün bulunduğu El-Omer petrol sahasından patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Sputnik, patlamaların sahanın yakınındaki yeşil alana yapılan bir füze saldırısından kaynaklandığını aktardı.

Bölgede bir petrol sahası ve ABD askeri üsleri bulunuyor.

Üç Katyuşa füzesi ile gerçekleştirilen saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi.

ABD güçleri hasarın boyutu hakkında yorum yapmazken, ABD askeri üssünün yeşil alanına doğru giden ambulansların görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz 25 Ağustos’ta El-Omer petrol sahası yakınlarındaki bir ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırısında üç ABD askeri yaralanmıştı.

Bir ay içerisinde söz konusu üsse 5 saldırı gerçekleştirilmiş oldu.

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan El-Omer, Deyrizor ilinin doğusunda bulunuyor.

2014 yılında El-Omer petrol sahasının DAİŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından Ekim 2017'de Demokratik Suriye Güçleri, Uluslararası Koalisyonun desteğiyle petrol sahasını DAİŞ’in elinden kurtarmayı başardı.

ABD güçlerinin o zamandan beri bölgede askeri üssü bulunuyor.

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