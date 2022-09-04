Mardin Valiliği'nden vurularak öldürülen gençle ilgili açıklama

HABER MERKEZİ

Mardin Valiliği, 'dur ihtarı'na uymadığı için polisler tarafından açılan ateş sonucu ensesinden vurularak öldürüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Adem Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül’de İlçe Asayiş Büro Amirliği polislerince, Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kayıtları mevcut iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere verildi:

“Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Mardin’in Midyat ilçesi Işıklar Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında önceki gün, adli bir suçtan dolayı daha önce cezaevine giren ve tahliye olan Adem Kara isimli genç, iddiaya göre ‘dur ihtarı’na uymadığı için polisler tarafından açılan ateş sonucu ensesinden vurularak ağır yaralanmıştı. Kara, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili bir polisin gözaltına alındığı öğrenilmiş, görgü tanıkları olay yerinde ise 4 polisin olduğunu aktarmıştı.