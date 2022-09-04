Kültür-Sanat

Obama, Emmy Ödülü sahibi oldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Netflix’teki ulusal parklar belgeseli seslendirmesiyle Emmy Ödülü kazandı.
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ABD Barack Obama Emmy Ödülü

HABER MERKEZİ

Voice of America’da yer alan habere göre, Emmy Yaratıcı Sanatlar Ödülleri, en iyi anlatıcı kategorisinde ödülün sahibi 44. ABD Başkanı Barack Obama oldu.

Netflix’te yayınlanan belgeseli, Obama çiftinin yapım şirketi hazırlamış, beş bölümde dünyanın dört bir yanından ulusal parklar incelenmişti.

Obama daha önce iki otobiyografisini seslendirdiği sesli kitaplarla Grammy Ödülü kazanmıştı.

Obama’nın Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülü almış kişilere denilen “EGOT” olması için iki adımı daha kaldığı vurgulandı.

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