Politika

Gözlemevi: ABD Kamışlo’da üçüncü askeri üssünü kurdu

ABD güçlerinin Rojava’nın Haseke vilayetine bağlı Kamışlo'da üçüncü askeri üssünü kurduğu bildirildi.
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kürdistan ABD Rojava Kamışlo Askeri üs

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin üçüncü üssünü Kamışlo'nun üç kilometre güneybatısındaki Nakara köyüne kurduğunu açıkladı.

Alman haber ajansına (DPA) göre SOHR diğer iki üssün, Kamışlo'nun dört kilometre kuzeybatısındaki Himo ve Kamışlo'nun üç kilometre güneybatısında Kamışlo Havaalanı pistinin sonuna yakın Tel Faris köylerinde olduğunu belirtti.

Öte yandan SOHR, İran bağlantılı milislerin, Uluslararası Koalisyon tarafından hedef alınma korkusuyla Deyr ez-Zor'daki el-Omer petrol sahasına bakan bölgelerde yeniden konuşlandırıldığını bildirdi.

Bununla birlikte dün sabah el-Omer petrol sahasındaki bir askeri üste duyulan patlamaların Uluslararası Koalisyon güçlerinin düzenlediği tatbikatlardan kaynaklandığına dikkat çekti.

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