Afrin’de ağaç kesimi devam ediyor

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların ağaç kesimine ilişkin bir rapor yayımladı.

Silahlı grupların Afrin’in Mabeta ve Cindires beldelerindeki ağaçları kesmeye devam ettiği, son olarak Xastiya, Qaziqli ve Tetera dağlarındaki ormanlardaki ağaçları kestiği belirtildi.

Raporda, kesilen ağaçların her gün silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve Azaz’e götürüldüğüne yer verildi.

Qaziqli ve Tetera dağlarındaki ormanlarında çıkan yangının ise 2 gündür devam ettiği ifade edildi.

ZEYTİNYAĞI İMALATHANESİNDE ODUNLAR KESİLİYOR

Raporda ayrıca, SMO’ya bağlı El-Sultan Mihemed El-Fatih silahlı grubunun, Mabeta beldesine bağlı Mistaşûra köyündeki zeytinyağı imalathanesini odun kesim yerine çevirdiği ve köydeki erkekleri burada zorla çalıştırılğı kaydedildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, 1 Eylül’de yayımladığı raporda, Sultan Murad Tümeni, Feylek eş-Şam ve Ahrar eş-Şam isimli gruplarının Midanki Gölü ve Şera beldesinde 650 binden fazla ağaç kestiğini bildirdi.

ENKS, iki gün önce yaptığı açıklamda, Afrin'de silahlı grupların ağaçları kesilmesini kınayarak, uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını müdahale etmeye ve ağaçların kesilmesini durdurmaya çağırmıştı.

Afrin’in Mart 2018'de Türkiye ordusu ve Suriyeli silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinden bugüne aktivistler ve insan hakları örgütleri zeytin ağaçları ve diğer diğer meyve ağaçlarının kesildiğine dair raporlar paylaşıyor.

Aktivistler, Türk hükümetini ve uluslararası makamları işlenen suçları durdurmaya çağırırken, söz konusu taraflar sessiz kalmayı tercih ediyor.