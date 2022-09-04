AA: MİT’in Şengal’de düzenlediği operasyonda PKK’li isim öldürüldü

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AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MİT Şengal’de operasyon düzenledi. Operasyonda PKK’li yönetici olduğu belirtilen Bedirhan Abi yaşamını yitirdi.

Haberde, 2011'de PKK’ye katılan Abi’nin Şırnak ve Yüksekova'da faaliyetlerde bulunduğu, daha sonra Şengal’e gönderildiği kaydedildi.

Abi’nin PKK'ye bağlı Şengal Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.