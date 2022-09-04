Politika

AA: MİT’in Şengal’de düzenlediği operasyonda PKK’li isim öldürüldü

MİT’in Şengal’de düzenlediği nokta operasyonda, PKK'li ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Şengal PKK MİT

HABER MERKEZİ

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MİT Şengal’de operasyon düzenledi. Operasyonda PKK’li yönetici olduğu belirtilen Bedirhan Abi yaşamını yitirdi.

Haberde, 2011'de PKK’ye katılan Abi’nin Şırnak ve Yüksekova'da faaliyetlerde bulunduğu, daha sonra Şengal’e gönderildiği kaydedildi.

Abi’nin PKK'ye bağlı Şengal Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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