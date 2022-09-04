Kerkük’te 1 DAİŞ emiri ve 2 yardımcısı öldürüldü

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Irak İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Kerkük barajı yakınlarındaki Çimen bölgesinde F-16 savaş uçaklarıyla yapılan operasyonda DAİŞ’in Dubiz bölgesi sorumlusu Abu Dunya ve iki yardımcısının öldürüldüğü duyuruldu.

Ortak Operasyon Komutanlığı ile koordineli yapılan operasyonda, DAİŞ’lilerin saklandıkları yerlerin bombalandığı kaydedildi.

Ayrıca, operasyonun yapıldığı bölgede çok sayıda silah ve patlayıcının bulunduğu ve DAİŞ mensuplarının saklandıkları yerlerin ise yıkıldığı belirtildi.