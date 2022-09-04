Politika

Kerkük’te 1 DAİŞ emiri ve 2 yardımcısı öldürüldü

Kerkük'te F-16 savaş uçaklarıyla DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, bir örgüt emiri ve iki yardımcısının öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Kerkük barajı yakınlarındaki Çimen bölgesinde F-16 savaş uçaklarıyla yapılan operasyonda DAİŞ’in Dubiz bölgesi sorumlusu Abu Dunya ve iki yardımcısının öldürüldüğü duyuruldu.

Ortak Operasyon Komutanlığı ile koordineli yapılan operasyonda, DAİŞ’lilerin saklandıkları yerlerin bombalandığı kaydedildi.

Ayrıca, operasyonun yapıldığı bölgede çok sayıda silah ve patlayıcının bulunduğu ve DAİŞ mensuplarının saklandıkları yerlerin ise yıkıldığı belirtildi.

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