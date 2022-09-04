Politika

DAİŞ Hol Kampı’nda hendek kazdı: 14 örgüt mensubu yakalandı

DSG’nin Haseke’deki Hol Kampı’na yönelik düzenlediği, İnsani ve Güvenlik Operasyonu kapsamında saklanmak için kazılan hendeklerin bulunduğu ve 14 DAİŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Hol Kampı Haseke operasyon DSG

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı İç Güvenlik Güçleri, Hol Kampı’nda devam eden İnsani ve Güvenlik Operasyonunun onuncu gününün ayrıntılarını açıkladı.

Açıklamada, arama ve temizleme operasyonu kapsamında 14 DAİŞ üyesinin yakalandığı ve saklanmak için kullanılan 5 hendeğin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca yeraltına gizlenmiş 16 cep telefonunun da ele geçirildiği kaydedildi.

DSG denetiminde bulunan İç Güvenlik Güçleri, Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) 25 Ağustos’ta Haseke’de çoğunlukla DAİŞ’lilerin ailelerinin kaldığı Hol Kampı’nda operasyon başlatmıştı. 

Bu yılın başından beri Hol Kampı’nda 14'ü kadın, 2'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü biliniyor.

İstatistiklere göre kampta 27 bin 816 Iraklı, 18 bin 483 Suriyeli ve 8 bin 91 yabancı DAİŞ’li ailesi olmak üzere 54 bin 390 kişi kalıyor.

Suriye ve Rojava’nın en büyük kamplardan biri olan Hol Kampı, dünyanın en tehlikeli kampı olarak nitelendiriliyor.

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